Siracusa | usavano la moto come ariete | due giovani fermati per una serie di spaccate Avevano all’attivo almeno 13 colpi

(Di martedì 5 ottobre 2021) La polizia e i carabinieri dihanno arrestato duedi 21 e 26 anni per ben 13 episodi di furto aggravato. I due, utilizzando il metodo della “spaccata”, facevano irruzione di notte negli esercizi commerciali e li derubavano dell’incasso contenuto nei registratori di cassa e di ogni merce presente. La coppia di ladri, il ventiseienne era già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, ha preso di mira e derubato bar, tabaccherie, benzinai, panifici, parrucchieri e negozi di alimentari, causando loro danni alle strutture. Il modus operandi era sempre lo stesso: i due lanciavano a velocità unciclo contro le vetrate e le saracinesche degli esercizi commerciali e, dopo averle, si introducevano all’interno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

QdSit : Furti seriali con “spaccata”, due giovani fermati a #Siracusa. Usavano un motociclo come ariete per sfondare la sar… -

Ultime Notizie dalla rete : Siracusa usavano

Il Fatto Quotidiano

SOLO GLI SMS Queste SIM, acquistate in Germania e intestate a soggetti di comodo, ovvero ... Altri operanti tra le città di, Benevento e Milano . A conferma della transnazionalità dell'...... uno nel torinese, facente capo a RASO Vincenzo; uno nella città di Catania, riconducibile a CAMBRIA Francesco, esponente di spicco del 'Clan Cappello'; altri operanti tra le città di, ...Terrorizzavano i commercianti di Siracusa. Arrestati da carabinieri e polizia due giovani di 21 e 26 anni che, utilizzando il metodo della spaccata, facevano irruzione di notte nei negozi e razziavano ...La Polizia Postale, in occasione della Giornata Mondiale degli Insegnanti che si celebra il 5 ottobre e in concomitanza della Festa dei Nonni, ha organizzato un workshop sul tema della sicurezza onlin ...