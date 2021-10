Sinistra ecologista: “Energie nuove in Sala Rossa. Prossima Giunta dovrà curare le ferite economiche e ambientali” (Di martedì 5 ottobre 2021) E’ orgoglioso Marco Grimaldi dei risultati della sua lista Sinistra ecologista dopo il voto di questi due giorni. “La lista più giovane in campo entrata in Sala Rossa per cambiare aria in città. Siamo la seconda forza politica della coalizione. Una lista femminista, che è andata oltre la parità di genere, e con il maggior numero di rappresentanti del mondo Lgbtqi+. Tutte persone di grande capacità, esperienza e talento politico, non certo figurine con cui presentarci più belli di ciò che siamo.” dichiara Grimaldi. Soddisfazione anche dei portavoce e capolista Jacopo Rosatelli e Alice Ravinale: “La prima cosa che vogliamo sottolineare è che il dato dell’affluenza è drammatico e richiama tutti e tutte a un impegno forte: se meno di un cittadino su due va a votare significa che la democrazia non gode di buona salute. ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 5 ottobre 2021) E’ orgoglioso Marco Grimaldi dei risultati della sua listadopo il voto di questi due giorni. “La lista più giovane in campo entrata inper cambiare aria in città. Siamo la seconda forza politica della coalizione. Una lista femminista, che è andata oltre la parità di genere, e con il maggior numero di rappresentanti del mondo Lgbtqi+. Tutte persone di grande capacità, esperienza e talento politico, non certo figurine con cui presentarci più belli di ciò che siamo.” dichiara Grimaldi. Soddisfazione anche dei portavoce e capolista Jacopo Rosatelli e Alice Ravinale: “La prima cosa che vogliamo sottolineare è che il dato dell’affluenza è drammatico e richiama tutti e tutte a un impegno forte: se meno di un cittadino su due va a votare significa che la democrazia non gode di buona salute. ...

