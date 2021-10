Siamo entrati nel Padiglione Italia all'Expo di Dubai (Di martedì 5 ottobre 2021) A Dubai è tempo di Expo 2020 e l'Italia è pronta a mostrare al mondo il meglio di sé, nel Padiglione dedicato alla sostenibilità. Il tema è “La bellezza unisce le persone”, un omaggio alla parola che più di tutte rappresenta il Bello, il Vero, il Buono e il Giusto. Un connubio di saperi e competenze del passato, capacità progettuali e genio creativo, con un occhio rivolto al futuro. Il Padiglione Italia ha coinvolto i progettisti Carlo Ratti e Italo Rota, il curatore artistico Davide Rampello, numerosi fornitori e maestranze della creatività Italiana, nella costruzione di un complesso che mostri la nostra manifattura, le nostre tecnologie e il nostro artigianato, realizzato con materiali biologici ricompostabili o riutilizzabili. Tutto parte dal concetto di viaggio, ... Leggi su gqitalia (Di martedì 5 ottobre 2021) Aè tempo di2020 e l'è pronta a mostrare al mondo il meglio di sé, neldedicato alla sostenibilità. Il tema è “La bellezza unisce le persone”, un omaggio alla parola che più di tutte rappresenta il Bello, il Vero, il Buono e il Giusto. Un connubio di saperi e competenze del passato, capacità progettuali e genio creativo, con un occhio rivolto al futuro. Ilha coinvolto i progettisti Carlo Ratti e Italo Rota, il curatore artistico Davide Rampello, numerosi fornitori e maestranze della creativitàna, nella costruzione di un complesso che mostri la nostra manifattura, le nostre tecnologie e il nostro artigianato, realizzato con materiali biologici ricompostabili o riutilizzabili. Tutto parte dal concetto di viaggio, ...

