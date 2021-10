“Si è rifatta anche lì”. Tina Cipollari e i ritocchi al viso, smascherata da Giacomo Urtis (Di martedì 5 ottobre 2021) Stavolta rischia di essere smascherata definitivamente Tina Cipollari, che anche quest’anno è protagonista di litigate furibonde con la dama Gemma Galgani. Addirittura, stando alle ultime anticipazioni su ‘Uomini e Donne’, le avrebbe nuovamente tirato un secchio d’acqua addosso, come accaduto già diverso tempo fa. Non sappiamo ancora con esattezza come abbia reagito la piemontese, che sicuramente avrà successivamente perso le staffe dopo il brutto episodio ai suoi danni. Questa precisamente l’anticipazione di ‘Blastingnews’: “Nel corso delle riprese l’opinionista Tina Cipollari ha tirato, per l’ennesima volta, un secchio d’acqua addosso a Gemma Galgani. Essendo la prima sfilata della nuova edizione di Uomini e Donne, è ipotizzabile che Gemma si sia cimentata in qualche performance ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Stavolta rischia di esseredefinitivamente, chequest’anno è protagonista di litigate furibonde con la dama Gemma Galgani. Addirittura, stando alle ultime anticipazioni su ‘Uomini e Donne’, le avrebbe nuovamente tirato un secchio d’acqua addosso, come accaduto già diverso tempo fa. Non sappiamo ancora con esattezza come abbia reagito la piemontese, che sicuramente avrà successivamente perso le staffe dopo il brutto episodio ai suoi danni. Questa precisamente l’anticipazione di ‘Blastingnews’: “Nel corso delle riprese l’opinionistaha tirato, per l’ennesima volta, un secchio d’acqua addosso a Gemma Galgani. Essendo la prima sfilata della nuova edizione di Uomini e Donne, è ipotizzabile che Gemma si sia cimentata in qualche performance ...

