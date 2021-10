Shannen Doherty stanca della sua cattiva reputazione: “Se avessi avuto i social all’epoca di Beverly Hills…” (Di martedì 5 ottobre 2021) Shannen Doherty continua a lavorare, nonostante il cancro al seno diagnosticato nel 2015 e ora arrivato al quarto stadio non le dia tregua. L’attrice che tutti ricordano come protagonista di Beverly Hills e Streghe affronta da anni una battaglia che ha voluto rendere pubblica, per sensibilizzare e normalizzare le conversazioni sull’argomento. Negli ultimi anni Shannen Doherty è tornata anche a recitare col cast storico di Beverly Hills per il revival di Fox, dopo anni di dicerie sul fatto che avesse lasciato la serie originale in seguito a profondi contrasti dovuti al suo caratteraccio. Voci che l’avevano perseguitata anche durante l’addio a Streghe dopo la terza stagione e che le sono valse una cattiva reputazione a Hollywood. Proprio quando è ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 ottobre 2021)continua a lavorare, nonostante il cancro al seno diagnosticato nel 2015 e ora arrivato al quarto stadio non le dia tregua. L’attrice che tutti ricordano come protagonista diHills e Streghe affronta da anni una battaglia che ha voluto rendere pubblica, per sensibilizzare e normalizzare le conversazioni sull’argomento. Negli ultimi anniè tornata anche a recitare col cast storico diHills per il revival di Fox, dopo anni di dicerie sul fatto che avesse lasciato la serie originale in seguito a profondi contrasti dovuti al suo caratteraccio. Voci che l’avevano perseguitata anche durante l’addio a Streghe dopo la terza stagione e che le sono valse unaa Hollywood. Proprio quando è ...

