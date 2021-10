Sfilate di Parigi Primavera-estate 2022 | le scarpe più belle

Leggi su vanityfair

(Di martedì 5 ottobre 2021) Tacchi vertiginosi per New York, altezze comfort per Milano. Ora è il turno di Parigi, in calendario fino al 5 ottobre, che chiuderà la lunga maratona di Fashion Week. Che cosa, secondo i designer francesi, andrà di moda per la Primavera/estate 2022? Le griffe hanno mandato in passerella (quasi tutte) due comuni denominatori: tacco a stiletto e stivale al ginocchio.