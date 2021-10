Sex and the City: il revival uscirà a dicembre su HBO Max (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sex and the City: And Just Like That uscirà a dicembre su HBO Max; il revival delle avventure con Carrie Bradshaw, quindi, sarà disponibile prima di Natale. Siete tutti pronti per tornare a fare shopping insieme alla vostra amica Carrie Bradshaw? And Just Like That..., revival di Sex and the City, uscirà su HBO Max a partire dal prossimo dicembre. A farlo sapere è il profilo ufficiale del servizio di video on demand attraverso Instagram. HBO Max ha condiviso un footage che ha unito filmati di backstage a riprese ufficiali di And Just Like That..., l'atteso revival della storica Sex and the City. A fare l'annuncio dell'arrivo del progetto sul servizio di video on demand a partire da dicembre è stata la ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sex and the: And Just Like Thatsu HBO Max; ildelle avventure con Carrie Bradshaw, quindi, sarà disponibile prima di Natale. Siete tutti pronti per tornare a fare shopping insieme alla vostra amica Carrie Bradshaw? And Just Like That...,di Sex and thesu HBO Max a partire dal prossimo. A farlo sapere è il profilo ufficiale del servizio di video on demand attraverso Instagram. HBO Max ha condiviso un footage che ha unito filmati di backstage a riprese ufficiali di And Just Like That..., l'attesodella storica Sex and the. A fare l'annuncio dell'arrivo del progetto sul servizio di video on demand a partire daè stata la ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Sex and the City: il revival uscirà a dicembre su HBO Max - libertfly : È ufficiale: il reboot di Sex and The City uscirà a dicembre! Ecco cosa sappiamo (finora) sulle nuove puntate - wolfsouI : Non so se spararmi qualche episodio di sex and the city o mettermi a scrivere - Marcel_Bel89 : È ufficiale: il reboot di #SexandTheCity uscirà a dicembre! Ecco cosa sappiamo (finora) sulle nuove puntate… - miucciale : ma quanto cazzo è bono steve di sex and the city -