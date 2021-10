Sette italiani nella 50 Best Restaurants (Di martedì 5 ottobre 2021) Sette gli chef italiani presenti nella classifica The World 50 Best Restaurants, annunciata il 5 ottobre ad Anversa: sei lavorano in Italia e un settimo cucina a Tokyo. Si chiama 50 Best, ma in realtà la classifica si è allungata e oggi sono 100 i ristoranti che vengono nominati. Per il 2021 l’italiano che conquista il punto più alto della classifica è Riccardo Camanini, chef del Lido 84 di Gardone Riviera, che arriva al 15esimo posto grazie al suo estro e alla sua grande tecnica, ed è anche il ristorante che entra per la prima volta in classifica con il miglior piazzamento. 18esimo Enrico Crippa, con la cucina identitaria del ristorante Piazza Duomo ad Alba. Secondo italiano in classifica Massimiliano Alajmo del ristorante Le Calandre di Rubano, tre stelle Michelin, che arriva al ... Leggi su linkiesta (Di martedì 5 ottobre 2021)gli chefpresenticlassifica The World 50, annunciata il 5 ottobre ad Anversa: sei lavorano in Italia e un settimo cucina a Tokyo. Si chiama 50, ma in realtà la classifica si è allungata e oggi sono 100 i ristoranti che vengono nominati. Per il 2021 l’italiano che conquista il punto più alto della classifica è Riccardo Camanini, chef del Lido 84 di Gardone Riviera, che arriva al 15esimo posto grazie al suo estro e alla sua grande tecnica, ed è anche il ristorante che entra per la prima volta in classifica con il miglior piazzamento. 18esimo Enrico Crippa, con la cucina identitaria del ristorante Piazza Duomo ad Alba. Secondo italiano in classifica Massimiliano Alajmo del ristorante Le Calandre di Rubano, tre stelle Michelin, che arriva al ...

Advertising

Panna975 : Sette italiani nella #50bestrestaurants @TheWorlds50Best #theworld50best Congratulazioni! @GastronomikaLk… - paolocosso : Sette italiani nella 50 Best Restaurants #linkiesta #news #telcoblog #informati #tlc #sistemiufficio - Betscannerit : Al via l'#IndianWells, sette gli italiani ufficialmente in gara mentre altri 6 dovranno affrontare le qualificazion… - MarcelloArresto : Eh. Però Roma è grande come sette, dico 7 comuni italiani … ?? - CorriereQ : Sette italiani su dieci oltre i 70 anni soffrono di cataratta -