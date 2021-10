Servette-Juventus Women, ecco le convocate per il debutto storico in Champions League (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo tanta attesa e dopo tanta fatica, finalmente sta per arrivare una grande soddisfazione per la Juventus Women. La prima storica qualificazione alla UWCL è stata raggiunta questa estate, ora manca il debutto ufficiale. Mercoledì 6 Ottobre rimarrà una data indimenticabile per la memoria dei tifosi bianconeri. Domani in Svizzera le ragazze di Montemurro affronteranno la Servette e tutte vorranno scendere in campo. La lista delle convocate ritrova anche il capitano Sara Gama, che anche se probabilmente partirà in panchina, non ha voluto rinunciare a questo appuntamento con la storia. Di seguito la lista delle convocate pubblicata su Twitter: ? ??? ?????????? ??????? ?? ??????????? ??????#ServetteJuve #JuveUWCL #UWCL— Juventus Women ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo tanta attesa e dopo tanta fatica, finalmente sta per arrivare una grande soddisfazione per la. La prima storica qualificazione alla UWCL è stata raggiunta questa estate, ora manca ilufficiale. Mercoledì 6 Ottobre rimarrà una data indimenticabile per la memoria dei tifosi bianconeri. Domani in Svizzera le ragazze di Montemurro affronteranno lae tutte vorranno scendere in campo. La lista delleritrova anche il capitano Sara Gama, che anche se probabilmente partirà in panchina, non ha voluto rinunciare a questo appuntamento con la storia. Di seguito la lista dellepubblicata su Twitter: ? ??? ?????????? ??????? ?? ??????????? ??????#Juve #JuveUWCL #UWCL—...

Advertising

juventusfc : L'elenco delle bianconere in viaggio per la Svizzera: - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Juventus Women, le convocate di Montemurro per il Servette - TUTTOJUVE_COM : Juventus Women, le convocate di Montemurro per il Servette - ClaraPorta4 : RT @JWS_Italia: Servette - Juventus, prima giornata dei gironi di UEFA Women's Champions League. Per l'incontro di domani (18:45) coach Mo… - msgiusi : RT @juventusfc: L'elenco delle bianconere in viaggio per la Svizzera: -

Ultime Notizie dalla rete : Servette Juventus Calcio in tv oggi: il programma del 6 ottobre 2021 - Calciomagazine Dopo il primo ed il secondo turno si procede con la nuova fase a gironi a 16 squadre Calcio in tv oggi 6 ottobre 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming 18.45 Servette - Juventus (...

Calcio femminile, la Juventus sfida il Servette in Champions League: le bianconere a caccia dei tre punti Le campionesse d'Italia infatti avevano già giocato contro il Servette, ottenendo una netta affermazione per 4 - 1 grazie alle reti di Barbara Bonansea al 18 e al 53 , di Cristiana Girelli al 65 e di Alice Berti al 92 . Humi a segno per le rossocrociate.

Servette-Juventus Women dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Juventus Women, le convocate di Montemurro per il Servette Inizia domani, alle 18.45, l'avventura nella fase a gironi di Champions League delle Juventus Women. Oggi, in programma la conferenza stampa bianconera (Live su Juventus Tv).

Le convocate | Servette - Juve Inizia domani, alle 18.45, l'avventura nella fase a gironi di Champions League delle Juventus Women. Oggi, in programma la conferenza ...

Dopo il primo ed il secondo turno si procede con la nuova fase a gironi a 16 squadre Calcio in tv oggi 6 ottobre 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming 18.45(...Le campionesse d'Italia infatti avevano già giocato contro il, ottenendo una netta affermazione per 4 - 1 grazie alle reti di Barbara Bonansea al 18 e al 53 , di Cristiana Girelli al 65 e di Alice Berti al 92 . Humi a segno per le rossocrociate.Inizia domani, alle 18.45, l'avventura nella fase a gironi di Champions League delle Juventus Women. Oggi, in programma la conferenza stampa bianconera (Live su Juventus Tv).Inizia domani, alle 18.45, l'avventura nella fase a gironi di Champions League delle Juventus Women. Oggi, in programma la conferenza ...