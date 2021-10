Servette-Juventus, Montemurro: “Vogliamo essere tra le migliori sia in Italia sia in Europa” (Di martedì 5 ottobre 2021) L’allenatore della Juventus Women, Joe Montemurro, alla vigilia del match contro il Servette valevole per la fase a gironi della Women’s Champions League, ha parlato degli obiettivi bianconeri in conferenza stampa: “Il nostro obiettivo era arrivare a questo punto della competizione. Vogliamo che sia la base di partenza per noi, ma è ovviamente la prima volta che arriviamo a questo punto ed è una situazione nuova per tutti. Dobbiamo giocare al massimo ogni gara sapendo che le avversarie hanno tanta esperienza in più a questi livelli. Ma quando sei alla Juve hai sempre grandi obiettivi e devi stare fra le migliori sia in Italia sia in Europa e io voglio farlo proponendo un bel gioco, il nostro obiettivo è vincere giocando bene”. “Dobbiamo dimenticare la vittoria del ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) L’allenatore dellaWomen, Joe, alla vigilia del match contro ilvalevole per la fase a gironi della Women’s Champions League, ha parlato degli obiettivi bianconeri in conferenza stampa: “Il nostro obiettivo era arrivare a questo punto della competizione.che sia la base di partenza per noi, ma è ovviamente la prima volta che arriviamo a questo punto ed è una situazione nuova per tutti. Dobbiamo giocare al massimo ogni gara sapendo che le avversarie hanno tanta esperienza in più a questi livelli. Ma quando sei alla Juve hai sempre grandi obiettivi e devi stare fra lesia insia ine io voglio farlo proponendo un bel gioco, il nostro obiettivo è vincere giocando bene”. “Dobbiamo dimenticare la vittoria del ...

