Serie C, non omologato il 2-3 di Pescara-Reggiana: gli abruzzesi contro le decisioni dell’arbitro (Di martedì 5 ottobre 2021) Caos in Serie C. Il Giudice Sportivo non ha omologato il 2-3 di Pescara-Reggiana, match valevole per la settima giornata del girone B, dopo il preannuncio di reclamo inoltrato dalla società abruzzese per le contestate decisioni del direttore di gara Maranesi di Ciampino. Per quanto concerne i provvedimenti disciplinari, invece, viene confermato un turno di squalifica per Diambo e il portiere Di Gennaro, espulsi nella partita con gli emiliani e che, dunque, salteranno il posticipo di lunedì prossimo a Chiavari con la Virtus Entella. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) Caos inC. Il Giudice Sportivo non hail 2-3 di, match valevole per la settima giornata del girone B, dopo il preannuncio di reclamo inoltrato dalla società abruzzese per le contestatedel direttore di gara Maranesi di Ciampino. Per quanto concerne i provvedimenti disciplinari, invece, viene confermato un turno di squalifica per Diambo e il portiere Di Gennaro, espulsi nella partita con gli emiliani e che, dunque, salteranno il posticipo di lunedì prossimo a Chiavari con la Virtus Entella. SportFace.

Advertising

straneuropa : FACT CHECKING PROSECCO contro PROSEK I ragazzi della @coldiretti tornano a dire che il marchio tutelato per il Pr… - chetempochefa : 'Credo che l'informazione abbia delle responsabilità serie, rispetto a ritenere accettabili posizioni che non hanno… - Gazzetta_it : Altrimenti ci arrabbiamo: ma l'@Inter non può vivere sempre di rimonte - Fabbri_Ale : RT @TweetGino: Se non sei nero è razzismo di serie B. Il perché mi sfugge e mi inorridisce. Ma è così. Nessun colored si è stracciato le ve… - mariella_pro : RT @eakyurekitalia: Ultimissima notizia su #Kaçis !!!!!! Svelato il nome della protagonista femminile della serie: Irem Helvacioglu Nel nuo… -