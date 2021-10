Serie C, Giudice Sportivo: non omologata Pescara-Reggiana. Indagini su Grosseto-Cesena (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 4 e 5 ottobre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: GARE DEL 2,3 E 4 OTTOBRE 2021 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: GARA DELFINO Pescara / Reggiana DEL 3.10.2021 Preannuncio di reclamo presentato dalla Società Delfino Pescara in relazione allo svolgimento della gara, il G.S. sospende il giudizio in merito all’omologazione del risultato, fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti, come di seguito riportati. GARA Grosseto / Cesena DEL 3.10.2021 Questo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 ottobre 2021) IlDott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 4 e 5 ottobre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: GARE DEL 2,3 E 4 OTTOBRE 2021 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: GARA DELFINODEL 3.10.2021 Preannuncio di reclamo presentato dalla Società Delfinoin relazione allo svolgimento della gara, il G.S. sospende il giudizio in merito all’omologazione del risultato, fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti, come di seguito riportati. GARADEL 3.10.2021 Questo ...

