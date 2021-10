Serie C 2021/2022, il Catanzaro torna al successo, Fidelis Andria stesa 3-1 al Ceravolo (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Catanzaro piega 3-1 la Fidelis Andria nel match del Ceravolo valevole per la settima giornata del girone C del campionato di Serie C 2021/2022 grazie alle reti siglate da Gennaro Scognamiglio, Luca Martinelli e Luca Verna; inutile il gol del momentaneo pareggio ospite di Alex Benvenga. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa si rendono protagonisti di un eccezionale avvio di partita tant’è che, dopo appena quattro minuti, trovano la rete del vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Gennaro Scognamiglio, bravo ad anticipare tutti e ad infilare la sfera alle spalle di Dini. I biancazzurri accusano il colpo, così i calabresi provano ad approfittarne andando vicinissimi al raddoppio con Cianci, pescato da un incontenibile Vandeputte sulla corsia di destra. ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) Ilpiega 3-1 lanel match delvalevole per la settima giornata del girone C del campionato digrazie alle reti siglate da Gennaro Scognamiglio, Luca Martinelli e Luca Verna; inutile il gol del momentaneo pareggio ospite di Alex Benvenga. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa si rendono protagonisti di un eccezionale avvio di partita tant’è che, dopo appena quattro minuti, trovano la rete del vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Gennaro Scognamiglio, bravo ad anticipare tutti e ad infilare la sfera alle spalle di Dini. I biancazzurri accusano il colpo, così i calabresi provano ad approfittarne andando vicinissimi al raddoppio con Cianci, pescato da un incontenibile Vandeputte sulla corsia di destra. ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021 Lazio, batosta Acerbi: due turni di squalifica ROMA - Ha subito chiesto scusa, ma non è bastato. Francesco Acerbi paga a caro prezzo la reazione avuta contro l'arbitro al Dall'Ara con il Bologna. Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandea, gli ha ...

Padel e divertimento: la ricetta vincente di Triay/Salazar Una serie positiva con la quale hanno ribadito una superiorità che nelle settimane precedenti era ... e ancora cinque tornei più il Master Final prima del termine del 2021, le due spagnole avranno la ...

Le serie TV nuove e cancellate – Ottobre 2021 Tom's Hardware Italia Serie A, giudice sportivo: due giornate di squalifica ad Acerbi e Simone Bastoni Il giudice sportivo della Serie A, dopo la settima giornata di campionato, ha squalificato per due giornate Francesco Acerbi "per proteste nei.

Serie D, Sambenedettese-Recanatese: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Riviera delle Palme si disputerà il match Sambenedettese-Recanatese, valevole per il recupero della seconda giornata ...

