Serie B | le decisioni del Giudice Sportivo

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 5 ottobre 2021) Sono appena arrivate ledelper quanto riguarda laB: CALCIATOR I ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA MICAI Alessandro (Reggina): per avere, al 20° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con uno schiaffo al volto. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CANESTRELLI Simone (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GA RA KARACIC Fran (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. VAZQUEZ Franco Damian (Parma): per avere al 48° del secondo tempo, in reazione ad un fallo subito, appoggiato una mano sul ...