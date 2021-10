Senza social | senza internet Nel giorno del giudizio ho visto cose inimmaginabili

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 ottobre 2021) 4 ottobre 2021, ore 19. Roma, Via Prenestina. Sono trascorse già circa due ore da quando Instagram, Facebook e Whatsapp sono in down. All’improvviso, su un tratto di strada, per un po’ va via anche la corrente elettrica. “er Wi-Fi: ma che è? Erder?”, sbotta un giovane commerciante sull’uscio del suo negozio. Smarriti come lui, ma almeno “elettro-muniti”, ci siamo ritrovati un po’ tutti. Certo, non si può negare che c’è chi abbia tirato un sospiro di sollievo riscoprendo il piacere della disconnessione grazie a ben 7 ore di down. Per il resto, le strade delle nostre città e i vicoli di Twitter (rimasto indenne dal tilt) si sono riempiti di piccoli orfani disorientati, alla riscoperta di sms e telefonate, che ...