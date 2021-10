Schiaffo a Salvini che fa autocritica. E la Lega diventa subito governista (Di martedì 5 ottobre 2021) Il leader: "Siamo arrivati tardi coi candidati, siamo stati bocciati, dobbiamo fare meglio". E vira su Draghi: "Irresponsabile chi usa il voto per abbattere il governo di unità nazionale" Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 ottobre 2021) Il leader: "Siamo arrivati tardi coi candidati, siamo stati bocciati, dobbiamo fare meglio". E vira su Draghi: "Irresponsabile chi usa il voto per abbattere il governo di unità nazionale"

Advertising

Ettore572 : RT @Marcell77640487: Ma tutti quelli che 'voto gli zerovirgola, i no vacs, i no greenpass, c'avevano judo sto we? Perché non si son scomoda… - Ariel2575 : RT @Marcell77640487: Ma tutti quelli che 'voto gli zerovirgola, i no vacs, i no greenpass, c'avevano judo sto we? Perché non si son scomoda… - LKlimex : RT @Marcell77640487: Ma tutti quelli che 'voto gli zerovirgola, i no vacs, i no greenpass, c'avevano judo sto we? Perché non si son scomoda… - Marcell77640487 : Ma tutti quelli che 'voto gli zerovirgola, i no vacs, i no greenpass, c'avevano judo sto we? Perché non si son scom… - gpcassandra63es : @FmMosca Ho votato, alla fine, Trombetta a Roma. So che non sarebbe servito a niente ed era un voto di protesta. M… -