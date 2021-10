Schiaffo a “Fanpage” | Chiara Valcepina eletta consigliera a Milano

(Di martedì 5 ottobre 2021), 5 ott – Non funziona la macchina del fango dicontro FdI:è stata. Finita nel mirino della video inchiesta disull’estrema destra milanese con l’obiettivo di colpire il partito di Giorgia Meloni a pochi giorni dal voto, la Valpecina si prende la sua rivincita. E con lei FdI, unico partito del centrodestra che in proporzione è andato bene alle amministrative., alla faccia diNonostante gli attacchi, l’avvocatoottiene 903 preferenze. A Francesco Rocca, anche lui coinvolto ...

Advertising

renton1972 : RT @fratotolo2: Schiaffo a #Fanpage: #Valcepina eletta consigliera a #Milano. Nonostante la campagna di fango, l’avvocato Chiara Valcepina… - Loredanataberl1 : RT @fratotolo2: Schiaffo a #Fanpage: #Valcepina eletta consigliera a #Milano. Nonostante la campagna di fango, l’avvocato Chiara Valcepina… - Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: Nonostante la macchina del fango, l'esponente di FdI prende 903 voti - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Nonostante la macchina del fango, l'esponente di FdI prende 903 voti - Alessandro_Amad : RT @fratotolo2: Schiaffo a #Fanpage: #Valcepina eletta consigliera a #Milano. Nonostante la campagna di fango, l’avvocato Chiara Valcepina… -

Ultime Notizie dalla rete : Schiaffo Fanpage

Il Primato Nazionale

...ai partiti Fermo al 2,42 per cento alle elezioni comunali del 2016, Fratelli d'Italia ... Giorgia Meloni: "videostudiato a tavolino"/ Scontro e insulti col direttore Il partito guidato ...La giornalista lavora con il programma ' La Vita in Diretta ' e ha raccontato a.it quanto ... Subito dopo è comparso suo marito, che ha preso di mira l'operatore dandogli unoe ...I giudici del Tribunale dei minori hanno emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 17enne che al termine di una ...Il piano di Bianchi per il ritorno a scuola: da estensione test salivari a classi senza mascherina In audizione in commissione alla Camera il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, traccia lo sce ...