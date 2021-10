Scandalo nella Chiesa di Francia: 216mila casi di pedofilia dal 1950 ad oggi. La commissione: “Indifferenza profonda e crudele per vittime” (Di martedì 5 ottobre 2021) La Chiesa cattolica ha manifestato “fino all’inizio degli anni 2000 un’Indifferenza profonda e anche crudele nei confronti delle vittime”. È con queste parole dure, categoriche, che Jean-Marc Sauvé, presidente della commissione indipendente voluta dagli stessi vescovi transalpini, ha commentato il rapporto diffuso dal suo gruppo di lavoro sui casi di pedofilia nella Chiesa francese. Parole dovute ai numeri impressionanti emersi dalla ricerca della commissione, secondo la quale sono state 216mila le vittime di pedofilia ad opera degli ecclesiastici transalpini dal 1950 ad oggi, con un numero di preti pedofili che si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Lacattolica ha manifestato “fino all’inizio degli anni 2000 un’e anchenei confronti delle”. È con queste parole dure, categoriche, che Jean-Marc Sauvé, presidente dellaindipendente voluta dagli stessi vescovi transalpini, ha commentato il rapporto diffuso dal suo gruppo di lavoro suidifrancese. Parole dovute ai numeri impressionanti emersi dalla ricerca della, secondo la quale sono statelediad opera degli ecclesiastici transalpini dalad, con un numero di preti pedofili che si è ...

Advertising

VittorioSgarbi : Del caso Morisi non deve suscitare scandalo la debolezza di una persona che riconosce di aver sbagliato (e alla qua… - giorgiovascotto : RT @FrancyP_: @ManuelaBellipan @La_manina__ Nella enews ha parlato anche dello scandalo dei banchi a rotelle e della necessità di una commi… - pvlchrarosae : @kiyokaii Ma solo io nella tl ho gente che vuole morire x i social e nessuno scandalo pk a me ooo - usodistorto : Non credo all'avv. della lazio, non sono sotto attacco di @SerieA e @FIGC, è solo fumo. Se tutto ciò fosse vero non… - LCionis : @Anonimoperora @MenoTele Mi sembra giusto. Mi sono stupita dei provini in topless, poi mi sto ricordando dello scan… -