Sarà l'attrice russa Yulia Peresild la prima star ad andare nello spazio (Di martedì 5 ottobre 2021) Yulia Peresild con tuta Sokol (foto: Roscosmos)Questa volta la mission è stata impossible anche per lui: Tom Cruise non Sarà, come annunciato, il primo attore a girare un action movie in microgravità, sulla Stazione spaziale internazionale. Il primato andrà infatti alla star russa Yulia Peresild, che verso l'avamposto orbitante partirà quando in Italia saranno le 10:55 di oggi, martedì 5 ottobre, a bordo di una Sojuz già sulla rampa al cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan. Il lancio, l'ennesimo negli ultimi mesi destinati a segnare la storia dell'astronautica commerciale, Sarà trasmesso in diretta dalla Nasa. È un ulteriore smacco per l'attore statunitense, la cui data di lancio, annunciata nel 2020, è stata rinviata all'anno ...

