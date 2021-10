San Tammaro, D’Angelo proclamato sindaco: “I consiglieri lavoreranno al mio fianco” (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Tammaro (Ce) – “Tante volte sono entrato nella casa comunale ma oggi è stato tutto diverso. L’accoglienza, l’attenzione ma soprattutto il mio stato d’animo: felice sì, ma anche con un senso di responsabilità più forte, più intenso”. Così il sindaco Vincenzo D’Angelo che, questa mattina, dopo la proclamazione degli eletti, è entrato in Comune per la prima volta come sindaco di San Tammaro. Ieri sera le urne hanno decretato la sua vittoria elettorale con 100 voti di scarto dal candidato Stellato che si è posizionato al secondo posto prima di Cimmino. L’atmosfera di festa è ancora forte ma quello che più entusiasma D’Angelo e la squadra LeAli è “avere ora la possibilità di avviare quel cambiamento di cui stiamo parlando da mesi. Vogliamo – ha detto il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Ce) – “Tante volte sono entrato nella casa comunale ma oggi è stato tutto diverso. L’accoglienza, l’attenzione ma soprattutto il mio stato d’animo: felice sì, ma anche con un senso di responsabilità più forte, più intenso”. Così ilVincenzoche, questa mattina, dopo la proclamazione degli eletti, è entrato in Comune per la prima volta comedi San. Ieri sera le urne hanno decretato la sua vittoria elettorale con 100 voti di scarto dal candidato Stellato che si è posizionato al secondo posto prima di Cimmino. L’atmosfera di festa è ancora forte ma quello che più entusiasmae la squadra LeAli è “avere ora la possibilità di avviare quel cambiamento di cui stiamo parlando da mesi. Vogliamo – ha detto il ...

Advertising

anteprima24 : ** San Tammaro, D'Angelo proclamato #Sindaco: 'I consiglieri lavoreranno al mio fianco' ** - AppiaPolis : New post (SAN TAMMARO, VINCENZO D'ANGELO NUOVO SINDACO: 'I CONSIGLIERI LAVORERANNO AL MIO FIANCO) has been publishe… - mattinodinapoli : Elezioni a San Tammaro, il nuovo sindaco è D'Angelo - occhio_notizie : Elezioni a San Tammaro, Vincenzo D'Angelo è sindaco | I voti e il nuovo consiglio comunale - Capuaonline : San Tammaro: È Vincenzo D'Angelo il nuovo sindaco di San Tammaro -