San Severo: aggredito Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la notizia Il grave episodio si è verificato nel pomeriggio nel quartiere San Bernardino. Sul posto gli agenti della polizia di Stato (Di martedì 5 ottobre 2021) Aggressione ai danni dell’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti nel pomeriggio a San Severo (Foggia). Brumotti è Stato preso di mira da un gruppo di persone nel quartiere San Bernardino mentre stava realizzando un servizio sullo spaccio di droga, per la popolarissima trasmissione televisiva ideata da Antonio Ricci. Gli agenti della polizia di Sato sono piombati sul posto per fermare le violenze in atto. Sono stati feriti Brumotti, la sua troupe e almeno un poliziotto. «La ferocia di queste persone che pensano di dominare il territorio – ha commentato il biker di Finale Ligure- non ci fermerà. Continueremo a ... Leggi su noinotizie (Di martedì 5 ottobre 2021) Aggressione ai danni dell’dilanela San(Foggia).preso di mira da un gruppo di persone nelSanmentre stava realizzando un servizio sullo spaccio di droga, per la popolarissima trasmissione televisiva ideata da Antonio Ricci. Glidi Sato sono piombati sulper fermare le violenze in atto. Sono stati feriti, la sua troupe e almeno un poliziotto. «La ferocia di queste persone che pensano di dominare il territorio – ha commentato il biker di Finale Ligure- non ci fermerà. Continueremo a ...

Striscia : VITTORIO BRUMOTTI AGGREDITO A SAN BERNARDINO DI SAN SEVERO (FOGGIA) 30 GIORNI DI PROGNOSI PER TRAUMA FACCIALE… - IlContiAndrea : Trenta giorni di prognosi per trauma facciale a causa dell’ennesima aggressione. #VittorioBrumotti nel primo pomeri… - petergomezblog : Incidenti sul lavoro: 9 morti in 24 ore. La strage senza fine nei cantieri: tre vittime in mattinata a San Severo,… - GigioSweet17 : RT @Striscia: VITTORIO BRUMOTTI AGGREDITO A SAN BERNARDINO DI SAN SEVERO (FOGGIA) 30 GIORNI DI PROGNOSI PER TRAUMA FACCIALE @brumottistar… - Dorlec3 : RT @Striscia: VITTORIO BRUMOTTI AGGREDITO A SAN BERNARDINO DI SAN SEVERO (FOGGIA) 30 GIORNI DI PROGNOSI PER TRAUMA FACCIALE @brumottistar… -