San Giorgio del Sannio nelle mani di Ciampi: tutti i voti dei consiglieri

Tempo di lettura: 2 minuti

San Giorgio del Sannio (Bn) – L'ha spuntata Angelo Ciampi. E' lui il nuovo sindaco di San Giorgio del Sannio. Il candidato della lista 'CambiAMO' ha preceduto con 2816 voti (44,72%) in una sfida diventata al cardiopalma nelle ultime battute Vincenzo Boniello che si è fermato a 2654 preferenze (42,15%). Più staccato Giancarlo Bruno con 827 voti (13,13%). Ciampi torna ad indossare la fascia tricolore dopo essere stato sindaco della vicina San Martino Sannita.

tutti i voti:

San Giorgio Bene Comune
Candidato sindaco Vincenzo Boniello – 2654 voti
Alessia Accettola – 364
Tiziana Barletta – 287
Marcello Barrasso – 326
Virginia ...

