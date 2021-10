Saltamartini (Lega): Al ballottaggio possiamo vincere (Di martedì 5 ottobre 2021) – «Oggi si è conclusa la prima fase, quella della competizione personale, dove l’impegno di tutti i candidati al comune e ai quindici municipi ha consentito alla Lega di raggiungere, grazie alle preferenze ricevute da ognuno, un risultato dignitoso superando, in parte, le mille difficoltà. Ciascun candidato in lista, donna o uomo, da sola o in accoppiata, ha fatto il massimo. Ora, però, dobbiamo trasformare l’impegno e le qualità dei singoli nella forza di una squadra capace di determinare gli esiti dei ballottaggi» Lo scrive su Facebook, Barbara Saltamartini (nella foto), deputata della Lega e candidata al Consiglio comunale di Roma. «Con più unità, con più forza e con più determinazione – continua Saltamartini – possiamo vincere i ballottaggi al Comune, con Michetti, e nei Municipi ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 ottobre 2021) – «Oggi si è conclusa la prima fase, quella della competizione personale, dove l’impegno di tutti i candidati al comune e ai quindici municipi ha consentito alladi raggiungere, grazie alle preferenze ricevute da ognuno, un risultato dignitoso superando, in parte, le mille difficoltà. Ciascun candidato in lista, donna o uomo, da sola o in accoppiata, ha fatto il massimo. Ora, però, dobbiamo trasformare l’impegno e le qualità dei singoli nella forza di una squadra capace di determinare gli esiti dei ballottaggi» Lo scrive su Facebook, Barbara(nella foto), deputata dellae candidata al Consiglio comunale di Roma. «Con più unità, con più forza e con più determinazione – continuai ballottaggi al Comune, con Michetti, e nei Municipi ...

