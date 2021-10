Salernitana, il trust comunica: “Nessuna delle offerte ricevute viene ritenuta congrua” (Di martedì 5 ottobre 2021) Attraverso una nota, il trust che gestisce la Salernitana ha reso noto che non sono pervenute offerte congrue. La società è finita nelle mani del trust una volta che Lotito si è dovuto fare da parte, e sempre destinata a restarci. “Nel termine fissato al 30 settembre 2021, alcune offerte che non possono essere attualmente ritenute valide, congrue e vincolanti per il trust – si legge –. Nel confermare che proseguono le interlocuzioni con tali offerenti, al fine di addivenire ad una vincolante e congrua ‘proposta irrevocabile di acquisto di partecipazioni sociali’ e – considerando l’attuale mancanza da parte del trust di accettazione alle offerte ricevute entro il 30.09.2021 – è data possibilità ad eventuali altri ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) Attraverso una nota, ilche gestisce laha reso noto che non sono pervenutecongrue. La società è finita nelle mani deluna volta che Lotito si è dovuto fare da parte, e sempre destinata a restarci. “Nel termine fissato al 30 settembre 2021, alcuneche non possono essere attualmente ritenute valide, congrue e vincolanti per il– si legge –. Nel confermare che proseguono le interlocuzioni con tali offerenti, al fine di addivenire ad una vincolante e‘proposta irrevocabile di acquisto di partecipazioni sociali’ e – considerando l’attuale mancanza da parte deldi accettazione alleentro il 30.09.2021 – è data possibilità ad eventuali altri ...

Advertising

sportface2016 : #Salernitana, il trust comunica: “Nessuna delle offerte ricevute viene ritenuta congrua” - robertopontillo : #salernitana La nota dei Trustee: Offerte arrivate non sono ritenute valide nel termine fissato al 30 settembre 20… - TuttoSalerno : Comunicato stampa Trust Salernitana 2021 - Ferdinandogagl3 : #Salernitana, nuovo comunicato sulla proprietà: 'i Trustee hanno ricevuto, nel termine fissato al 30/09/2021, alcun… - SalernoSport24 : ??? Momenti di ansia in città. Sito in manutenzione, si attendono novità dall'ambiente granata #CessioneSalernitana… -