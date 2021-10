Sala: “Inter e Milan mi hanno scritto, presto nuovo incontro per il nuovo stadio” (Di martedì 5 ottobre 2021) Beppe Sala parla del nuovo stadio di Milano a poche ore dalla sua rielezione Le elezioni comunali di Milano hanno visto la conferma a Sindaco per Beppe Sala. Il primo cittadino meneghino in una conferenza stampa a celebrare il nuovo successo elettorale ha avuto modo di affrontare il tema nuovo stadio tanto caro a Inter e a Milan. “Su San Siro non ho fermato i motori per le elezioni, ma perché bisogna passare dal Consiglio. Un sindaco uscente non avrebbe potuto affrontare un tema così delicato nella maniera giusta. Posso dire che i rappresentanti di Milan e Inter mi hanno già ... Leggi su intermagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Beppeparla deldio a poche ore dalla sua rielezione Le elezioni comunali divisto la conferma a Sindaco per Beppe. Il primo cittadino meneghino in una conferenza stampa a celebrare ilsuccesso elettorale ha avuto modo di affrontare il tematanto caro ae a. “Su San Siro non ho fermato i motori per le elezioni, ma perché bisogna passare dal Consiglio. Un sindaco uscente non avrebbe potuto affrontare un tema così delicato nella maniera giusta. Posso dire che i rappresentanti dimigià ...

