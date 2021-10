Sala da record | oltre l' astensionismo Ha parlato della città futura

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 ottobre 2021) “Alla fine, rispetto al primo turno del 2016, ho preso un quarto dei voti in più. E lo dico non solo per l’orgoglio di aver convinto un quarto dei miei elettori in più.Ma anche per precisare che l’non è a casa mia, chi ha avuto fiducia in me è andato a votare in maniera convinta”. Lo ha sottolineato più volte Beppe, rieletto sindaco di Milano: “Il caso del capoluogo lombardo è diverso da altre”. L’ex manager è stato infatti eletto al primo turno con il più altro gradimento nella storia. Ha ottenuto il 57,73% dei voti. Non era mai successo prima. Gabriele Albertini, altro sindaco che al secondo mandato è stato eletto senza bisogno di ballottaggio, nel 2001 si era fermato al 57,54%. Secondo il vicepresidente dell’Istituto Piepoli Livio Gigliuto sono tre gli elementi ...