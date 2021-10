Sala: astensionismo? Ho preso il 25% di voti in più. Ora al lavoro per il futuro di Milano (Di martedì 5 ottobre 2021) Milano - Il giorno dopo la vittoria "storica" (come è stata definita da molti), Giuseppe Sala traccia un bilancio della tornata elettorale e guarda al futuro. "Rispetto al primo turno del 2016 ho ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 5 ottobre 2021)- Il giorno dopo la vittoria "storica" (come è stata definita da molti), Giuseppetraccia un bilancio della tornata elettorale e guarda al. "Rispetto al primo turno del 2016 ho ...

Advertising

RaiNews : Il sindaco: 'C'è astensionismo ma se i dati sono confermati rispetto al 2016 ho preso 40-50mila voti in più'… - sara_voza : RT @LaStampa: Milano, Sala: “Vittoria storica, l’astensionismo non è a casa nostra” - LaStampa : Milano, Sala: “Vittoria storica, l’astensionismo non è a casa nostra” - Giorno_Milano : Sala: astensionismo? Ho preso il 25% di voti in più. Ora al lavoro per il futuro di Milano - LuigiBertaccin1 : RT @ilmanifesto: VITTORIA A METÀ #ilmanifesto #laprima Astensionismo record. A Bologna e Napoli al centrosinistra. Milano conferma Sala.… -