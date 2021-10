Sabrina Pittarello si è pentita | la conversione della maestra No vax dopo la terapia intensiva | «Sono un’altra persona»

(Di martedì 5 ottobre 2021) Si è ricreduta – ma solo in parte –Pattarello, l’insegnante No vax delle scuole di Treviso che aveva contratto l’infezione da Covid e per questo era stata prima ricoverata e poi era finita nei reparti di. Le dimissioniarrivate ieri, 4 ottobre, e lei, 45 anni, è tornata nella sua casa a Marghera. Si era fatta riconoscere nella cittadina in cui risiede, Catene, per essere una irriducibile oppositrice delle misure di contenimento. I vicini di casa giurano di averla vista, come racconta Il Gazzettino, senza mascherina nelle fasi più acutepandemia. E che li rispondesse, dicendo: «Il virus è solo un’invenzione!». Ora, invece, la: Pattarello,il lungo ricovero, la pensa diversamente e si è detta anche favorevole alla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Pittarello

VENEZIA -, la maestra 'pasionaria' no mask e no vax di Treviso, dopo aver sostenuto che 'il virus non esiste ed è tutto un complotto', ora, guarita dal Covid, cambia idea e promette: ' mi ..., la maestra 'pasionarià no mask e di , dopo aver sostenuto che 'il virus non esiste ed è tutto un complotto', ora, guarita dal Covid, cambia idea e promette: 'mi vaccinerò'. In una ...Si è pentita la maestra no vax e no mask di Treviso, Sabrina Pittarello, dopo essere finita in terapia intensiva per Covid nelle scorso settimane ...Voglio informarmi ancora prima di decidere quando vaccinarmi e con che tipo di vaccino» (Sabrina Pattarello si prende qualche secondo, anche perché la tosse non aiuta a mettere le parole l’una dietro ...