Sabrina Pittarello | la maestra no vax di Treviso esce dalla terapia intensiva | Mi vaccinerò

Advertising

Open_gol : La conversione di Sabrina Pittarello - infoitinterno : Sabrina Pittarello si è pentita, la conversione della maestra No vax dopo la terapia intensiva: «Sono un’altra pers… - Spooky_The_Tuff : RT @Open_gol: La conversione di Sabrina Pittarello - Fitsongs69 : RT @Open_gol: La conversione di Sabrina Pittarello - Dome689 : RT @Open_gol: La conversione di Sabrina Pittarello -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Pittarello

, la maestra "pasionaria" no mask e no vax di Treviso , dopo aver sostenuto che "il virus non esiste ed è tutto un complotto", ora, guarita dal Covid, cambia idea e promette: "Mi ...Era finita nell'occhio del ciclone anche mostrandosi in televisione per opporsi al Covid. Poi a settemmbre lo aveva contratto e si era pentita ed ora, la maestra no mask e no vax di Treviso nota alla cronaca aver sostenuto che "il virus non esiste ed è tutto un complotto", è guarita dal Covid ed è stata dimessa dall'ospedale. ...Sabrina Pittarello, la maestra "pasionaria" no mask e no vax di Treviso , dopo aver sostenuto che «il virus non esiste ed è tutto un complotto», ora, ...Ora, invece, la conversione: Pattarello, dopo il lungo ricovero, la pensa diversamente e si è detta anche favorevole alla profilassi. «Chissà se si sarà resa conto che, nel momento in cui si è sentita ...