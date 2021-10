Romania, sfiduciato il premier liberale (Di martedì 5 ottobre 2021) Passa la mozione di sfiducia al premier Florin Citu e la Romania, tanto per cambiare, ripiomba in una pericolosa crisi politica nel bel mezzo della più pesante emergenza sanitaria dall’inizio della pandemia da Covid19, con i casi decuplicati nel giro di un mese e le terapie intensive letteralmente al collasso. Dieci mesi. Tanto è durato l’esecutivo del primo ministro liberale (rieletto proprio nei giorni scorsi a capo del suo partito dopo aver stravinto sul predecessore al governo e nella formazione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 5 ottobre 2021) Passa la mozione di sfiducia alFlorin Citu e la, tanto per cambiare, ripiomba in una pericolosa crisi politica nel bel mezzo della più pesante emergenza sanitaria dall’inizio della pandemia da Covid19, con i casi decuplicati nel giro di un mese e le terapie intensive letteralmente al collasso. Dieci mesi. Tanto è durato l’esecutivo del primo ministro(rieletto proprio nei giorni scorsi a capo del suo partito dopo aver stravinto sul predecessore al governo e nella formazione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

