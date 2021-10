Roma | Vina in dubbio per la Juventus | tornerà solo il giorno prima

(Di martedì 5 ottobre 2021) Juve: l’uruguaianorischia di saltare il match dopo la sosta in programma la sera del 17 ottobre Mourinho rischia di non avere a disposizione un giocatore per Juve, big match dell’8° giornata di Serie A in programma la sera del 17 ottobre, dopo la sosta delle Nazionali. Si tratta del terzinochesoltanto ildagli impegni con il suo Uruguay e per questa ragione, salvo un rientro in extremis, potrebbe saltare la grande sfida dell’Allianz Stadium. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Roma, #Vina rischia di saltare la gara con la #Juventus ?? - DanielJanfuzato : @P_Rocchetti87 Paolo ma in ottica juve-roma che si gioca il 17,2 giorni prima ci stanno le qualificazioni mondiali… - playroma : ??Vina da un lato, Bentancur, Cuadrado, Danilo e Alex Sandro dall'altro. Juve-Roma sarà condizionata dal ritorno po… - junews24com : Juve Roma: un giallorosso rischia di saltare il match. Ultime - - VoceGiallorossa : ???????????? La questione sudamericani accende @juventusfc vs @OfficialASRoma. Vina tornerà a poche ore dal big match. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Vina

Corriere dello Sport

non convocabile Una delle costanti per lasono i problemi in difesa. Dopo aver perso Spinazzola per quasi tutta la stagione, adesso Mourinho si trova alle prese con i problemi fisici di ...Commenta per primo La convocazione di Matiasè quella che preoccupa maggiormente Mourinho visto che il terzino tornerà nella Capitale il 16 ottobre dopo gli impegni in Sudamerica col suo Uruguay, ossia il giorno prima della trasferta allo ...Juve Roma: un giallorosso di Mourinho rischia di saltare il match dopo la sosta in programma la sera del 17 ottobre. Ultime Mourinho rischia di non avere a disposizione un giocatore per Juve Roma, big ...Commenta per primo La convocazione di Matias Vina è quella che preoccupa maggiormente Mourinho visto che il terzino tornerà nella Capitale il 16 ottobre dopo gli impegni in Sudamerica col suo Uruguay, ...