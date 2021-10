Roma, ladri in azione: tra gli arrestati anche una 18enne all’ottavo mese di gravidanza (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Gruppo di Roma finalizzati alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità o degrado e per garantire una maggior percezione di sicurezza ai cittadini e ai turisti, italiani e stranieri, in visita nella Capitale che, nella giornata di ieri hanno portato all’arresto di 6 persone. I primi a finire in manette sono un uomo di 20 anni e due donne di 19 e 18, quest’ultima all’ottavo mese di gravidanza, tutti di nazionalità romena e domiciliati presso l’insediamento nomadi dell’Anagnina e già con precedenti. I tre sono stati notati dai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina in atteggiamento sospetto in via della Stamperia. Dopo un breve servizio di osservazione, i militari ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 ottobre 2021)– Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Gruppo difinalizzati alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità o degrado e per garantire una maggior percezione di sicurezza ai cittadini e ai turisti, italiani e stranieri, in visita nella Capitale che, nella giornata di ieri hanno portato all’arresto di 6 persone. I primi a finire in manette sono un uomo di 20 anni e due donne di 19 e 18, quest’ultimadi, tutti di nazionalità romena e domiciliati presso l’insediamento nomadi dell’Anagnina e già con precedenti. I tre sono stati notati dai Carabinieri della StSan Lorenzo in Lucina in atteggiamento sospetto in via della Stamperia. Dopo un breve servizio di osserv, i militari ...

