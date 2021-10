Roma, incendio nel deposito Atac:?distrutti 30 autobus (Di martedì 5 ottobre 2021) Il rogo è scoppiato per cause ancora da accertare ed è stato messo sotto controllo dai vigili del fuoco. Non ci sono persone coinvolte Leggi su ilsole24ore (Di martedì 5 ottobre 2021) Il rogo è scoppiato per cause ancora da accertare ed è stato messo sotto controllo dai vigili del fuoco. Non ci sono persone coinvolte

emergenzavvf : ?? #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 4.15 di #oggi per un incendio nel deposito #Atac di via Prenestina. L… - Adnkronos : #Roma, incendio in deposito #Atac Tor Sapienza: 20 bus distrutti. - Agenzia_Ansa : FLASH | Nell'informativa inviata in Procura dalle forze dell'ordine intervenute per l'incendio che ha distrutto il… - CarenteStella : RT @Adnkronos: #Roma, incendio in deposito #Atac Tor Sapienza: 20 bus distrutti. - FBusbani : RT @carlasignorile: Deposito #Atac, incendio nella notte a #Roma: distrutti più 32 bus. Indagini, non si esclude la pista del dolo #Rome:… -