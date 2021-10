Roma, in fiamme deposito Atac: 30 autobus distrutti | video (Di martedì 5 ottobre 2021) Un incendio si è sviluppato nella notte, intorno alle 4:30, nel deposito dell'Atac, l'azienda municipalizzata dei trasporti pubblici in via Prenestina a Roma. Le fiamme avrebbero distrutto oltre 30 autobus, ma fortunatamente non risultano persone coinvolte. Lo fa sapere l'Atac in una nota ufficiale, spiegando che il «rogo ha coinvolto una trentina di vetture di vecchia generazione, con livelli diversi di danneggiamento». Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Guarda tutti i video Camion distrutto dalle fiamme sull'A12 a Santa Marinella video Attimi di paura ieri sull'A12, dove all'altezza del Km 47 un camion ...Napoli, bus in fiamme a Giugliano video Ieri mattina, un ... Leggi su panorama (Di martedì 5 ottobre 2021) Un incendio si è sviluppato nella notte, intorno alle 4:30, neldell', l'azienda municipalizzata dei trasporti pubblici in via Prenestina a. Leavrebbero distrutto oltre 30, ma fortunatamente non risultano persone coinvolte. Lo fa sapere l'in una nota ufficiale, spiegando che il «rogo ha coinvolto una trentina di vetture di vecchia generazione, con livelli diversi di danneggiamento». Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Guarda tutti iCamion distrutto dallesull'A12 a Santa MarinellaAttimi di paura ieri sull'A12, dove all'altezza del Km 47 un camion ...Napoli, bus ina GiuglianoIeri mattina, un ...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 4.15 di #oggi per un incendio nel deposito #Atac di via Prenestina. L… - HuffPostItalia : Incendio al deposito Atac a Roma. Trenta bus in fiamme - Agenzia_Ansa : In fiamme nella notte il deposito dell'Atac, l'azienda municipalizzata dei trasporti pubblici, sulla via Prenestina… - n_piera : RT @HuffPostItalia: Incendio al deposito Atac a Roma. Trenta bus in fiamme - france_bis : RT @lucianocapone: L'obiettivo è stato raggiunto, la Raggi è stata disarcionata, non capisco perché proseguire ancora con il complotto degl… -