Roma, che tegola per Mourinho: assenza certa per il Napoli (Di martedì 5 ottobre 2021) Chris Smalling salterà la sfida di campionato contro il Napoli. Il difensore inglese ha rimediato una lesione al flessore della coscia destra: certa la sua assenza per le prossime tre gare contro Juventus, Bodo/Glimt e Napoli, da valutare poi per le successive gare. FOTO: Imago Per quando riguarda Nicolò Zaniolo, alle prese con un fastidio al flessore, oggi lavoro individuale.

