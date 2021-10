Roma, a Trigoria si pensa già alla Juventus: Mou lavora con chi è rimasto (Di martedì 5 ottobre 2021) Nonostante sia distante ancora dodici giorni, la Roma pensa già al big match di Torino contro la Juventus. A Trigoria Mourinho lavora con i giocatori che sono rimasti a casa: alcuni non sono stati convocati dalle rispettive Nazionali mentre altri hanno scelto personalmente di non rispondere alla chiamata dei ct. A rapporto praticamente tutta la difesa, Mancini e Ibanez insieme a Smalling e Kardsorp; Zaniolo ha scelto di non partire per non rischiare di peggiorare quello che ad ora sembra essere soltanto un affaticamento muscolare. Proprio in ottica Juve, il numero 22 in questi giorni ha preferito optare per un lavoro a parte al centro sportivo, così da arrivare pronto alla sfida dell’Allianz. La Juventus dal canto suo contro la Roma ... Leggi su footdata (Di martedì 5 ottobre 2021) Nonostante sia distante ancora dodici giorni, lagià al big match di Torino contro la. AMourinhocon i giocatori che sono rimasti a casa: alcuni non sono stati convocati dalle rispettive Nazionali mentre altri hanno scelto personalmente di non risponderechiamata dei ct. A rapporto praticamente tutta la difesa, Mancini e Ibanez insieme a Smalling e Kardsorp; Zaniolo ha scelto di non partire per non rischiare di peggiorare quello che ad ora sembra essere soltanto un affaticamento muscolare. Proprio in ottica Juve, il numero 22 in questi giorni ha preferito optare per un lavoro a parte al centro sportivo, così da arrivare prontosfida dell’Allianz. Ladal canto suo contro la...

Advertising

CinqueNews : Roma, a #Trigoria si pensa già alla Juventus: #Mourinho lavora con chi è rimasto - Massimi10611416 : @RikLato @Drittorovescio_ Ci sono i Rom che ti minacciano di picchiarti perche uno si impiccia. Dò un consiglio al… - asrclaudio : @OfficialASRoma Non riesco a capire come fate ancora a farlo entrà dentro Trigoria e parlare della nostra Roma,lui… - g_iallorossi : Stamattina i giocatori rimasti a #Roma riprendono ad allenarsi a #Trigoria. Oltre a #Zaniolo vanno monitorati anch… - HakunaM89047621 : @Martina37468325 @ZombieBuster5 Anche io roma sud... Ex EUR.... Ora Trigoria ma in campagna... Verso castel romano.… -