Roberto Burioni: “Il Nobel è stato conferito al fisico Giorgio Parisi, non alla virologa Heather” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A poche ore di distanza dalla notizia che a vincere il Nobel per la Fisica sia stato l’italiano Giorgio Parisi, il virologo Roberto Burioni commenta con un tweet l’evento, omaggiando il professore, ma lanciando anche una frecciatina a Heather Parisi. La ex showgirl, infatti, è nota per le sue posizioni no-vax che condivide apertamente sui suoi profili social. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A poche ore di distanza dnotizia che a vincere ilper la Fisica sial’italiano, il virologocommenta con un tweet l’evento, omaggiando il professore, ma lanciando anche una frecciatina a. La ex showgirl, infatti, è nota per le sue posizioni no-vax che condivide apertamente sui suoi profili social. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

MichelottiMarco : RT @QLexPipiens: Avevo capito Roberto Burioni, ballerino. - Giovanni_Esse : RT @laltrodiego: Preciso per i più distratti che fu Burioni Roberto immunologo, non Roberto Burioni virologo, a dire che 'in Italia il risc… - marialetiziama9 : RT @QLexPipiens: Avevo capito Roberto Burioni, ballerino. - Mcclane272 : RT @QLexPipiens: Avevo capito Roberto Burioni, ballerino. - Martina95190659 : RT @QLexPipiens: Avevo capito Roberto Burioni, ballerino. -