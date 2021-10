Road to Halloween | “Quella casa nel bosco”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Avevo 16 anni quando uscì al cinemaneldi Drew Goddard e Joss Whedon (il “papà” di Buffy), e ricordo che la pubblicità attorno a questo film era a dir poco terrificante. Complice il mio essere parecchio impressionabile, avevo letteralmente il terrore di guardalo. Poi un giorno di dieci anni dopo un mio professore universitario lo inserì nella filmografia del suo esame, e da lì esplose non solo l’amore per questo film, ma proprio per il genere horror.nelè un film perfetto se volete avvicinarvi all’horror ma siete dei fifoni: infatti si tratta di una parodia davvero ben fatta del genere, un horror-comedy che soprattutto riflette sui meccanismi di visione del genere. Infatti Goddard e Whedon confezionano un prodotto che è uno studio visivo ...

motosprint : Ad #Halloween tutti in pista a #Gambara con l'#MXMoped -

Road to Halloween: in questo nuovo appuntamento giornaliero con l'horror parliamo di "Quella casa nel bosco" di Drew Goddard.
Road to Halloween: in questo nuovo appuntamento giornaliero con l'horror parliamo di "Venerdì 13" di Sean S. Cunningham, uscito nel 1980.