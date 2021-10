Rivoluzione a Playboy sulla cover arriva il primo “coniglietto” gay (Di martedì 5 ottobre 2021) Si chiama Bretman Rock il primo ragazzo gay ad apparire sulla copertina Playboy. Una scelta rivoluzionaria, che si è portata dietro non poche polemiche Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 ottobre 2021) Si chiama Bretman Rock ilragazzo gay ad apparirecopertina. Una scelta rivoluzionaria, che si è portata dietro non poche polemiche

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione Playboy Rivoluzione a Playboy sulla cover arriva il primo " coniglietto" gay ... dove parlare di generi diventa quasi un crimine, anche Playboy , il più noto tra i giornale per ... 23 anni, filippino, ha portato una piccola rivoluzione in un mondo considerato esclusivamente ...

La rivoluzione di Playboy, 'coniglietto' gay in copertina. La scelta divide i lettori Succintissimo costume topless, tacchi alti, calze nere, cravattino, polsini e il cerchietto con le orecchie a punta: Playboy ha una nuova coniglietta, ma stavolta è un gay. Per la prima volta un uomo apertamente omosessuale è apparso sulla copertina del leggendario magazine dando un nuovo twist al suo storico ...

Playboy mette in copertina il primo "coniglietto" gay, chi è Bretman Rock Per la prima volta nella storia la rivista erotica statuitense ha deciso di mettere in copertina un uomo dichiaratamente gay. Ventitré anni e 18 milioni di follower, il ragazzo ha condiviso su Instagr ...

