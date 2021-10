Risultati Elezioni Municipi Roma | tutti al ballottaggio | M5S fuori da tutto

Advertising

fattoquotidiano : RISULTATI ELEZIONI A Napoli il candidato del M5s-Pd Gaetano Manfredi va verso la vittoria al primo turno. Leggi ex… - ilfoglio_it : 'Non faremo apparentamenti né alleanze. Abbiamo dimostrato che esiste un'area di riformismo pragmatica. È un risult… - you_trend : ?? Risultati quasi definitivi delle elezioni comunali a #Roma (2526 sezioni scrutinate su 2603): Michetti (CDX) 30,2… - mara_pi56633301 : RT @Giorgiolaporta: Che strana questa Italia: non si possono votare le elezioni politiche perché c’è una #pandemia, ma milioni di italiani… - proietta : RT @francang1950: Risultati definitivi elezioni Roma: Michetti 30,21%, Gualtieri 27,02%, Calenda 19,71%, Raggi 19,15% Indignata è poco -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Elezioni

Il Centrodestra, cercasi leader e riscatto approfondimentocomunali, Salvini: "negativi colpa nostri errori" Il mea culpa di Matteo Salvini, tallonato e spesso superato da Fratelli ...delle amministrative non hanno effetto sul governo, secondo il presidente del Consiglio ... Parlando in conferenza stampa, il premier ha spiegato: "Non credo che il risultato delle...Crotone non avrà per la prima volta alcun rappresentante nel prossimo consiglio regionale. Nessun candidato di ogni schieramento ha raccolto i voti ...Affluenza in forte calo anche nel comprensorio nel primo turno delle elezioni amministrative, in linea con il dato nazionale e regionale che ha visto n ...