Rimpianti | certezze e flop | undici spagnoli che hanno lasciato il segno in A

La Gazzetta dello Sport

Quando sbarcano gli spagnoli in Serie A non sappiamo mai come prenderli, perché di fuoriclasse assoluti ne sono arrivati pochissimi (anzi uno: Luisito Suarez), di ottimi giocatori un paio (Luis Del ...Minarelli non nasconde di avere dei, ma "anche alcune assolute". La prima è di "vivere in un paese che ha enormi potenzialità, fatto di tanti cittadini onesti, volenterosi, di un ...Brahim Diaz e Rafael Leao si stanno mettendo in mostra in quest'inizio di campionato: il Milan ringrazia e si gode i suoi due gioielli ...Italia-Spagna di mercoledì sera, match valevole per le semifinali di Nations League, è l'occasione per ripensare a chi in passato - e chi invece oggi - è venuto dalla Spagna nel Bel Paese con la spera ...