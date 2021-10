Riforma fiscale, la conferenza stampa di Draghi e del ministro dell’Economia Franco: la diretta (Di martedì 5 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, tiene una conferenza stampa insieme al ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, dopo il Consiglio dei ministri che ha trattato, tra le altre cose, il disegno di legge sulla Riforma fiscale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, tiene unainsieme ale delle Finanze, Daniele, dopo il Consiglio dei ministri che ha trattato, tra le altre cose, il disegno di legge sulla. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

borghi_claudio : Questo era il documento della riforma fiscale prodotto dal Parlamento. Nessun accenno a catasto e nessuna iva. Il g… - marattin : Oggi in Consiglio dei Ministri una legge delega per una complessiva riforma del sistema fiscale. Negli anni ci sono… - massimobitonci : #RiformaCatasto e #fisco, la delega fiscale sul tavolo del governo. «Per noi la riforma del catasto in questo modo… - infoitinterno : La riforma fiscale del governo Draghi e il taglio dell'Irpef per i redditi medi - infoitinterno : Riforma fiscale, si va in scena - -