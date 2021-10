Riforma fiscale: il governo approva la delega, ma la Lega diserta il Cdm (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo della deLega per la Riforma fiscale. La Lega ha disertato l’incontro dopo che nella riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi di oggi, il ministro Massimo Garavaglia, rappresentate della Lega al posto di Giorgetti, ha lasciato in anticipo il tavolo sostenendo che la Lega aveva bisogno di tempo per approfondire la bozza della deLega. Il testo è composto da 10 articoli e comprende materie calde, dalla revisione dell’Irpef e dell’Ires alla razionalizzazione dell’Iva, ma soprattutto la Riforma del catasto, su cui le forze di maggioranza si sono più volte scontrate. Un’operazione di Riforma a 360 gradi in tema ... Leggi su tpi (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Consiglio dei ministri hato il testo dellaper la. Lahato l’incontro dopo che nella riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi di oggi, il ministro Massimo Garavaglia, rappresentate dellaal posto di Giorgetti, ha lasciato in anticipo il tavolo sostenendo che laaveva bisogno di tempo per approfondire la bozza della. Il testo è composto da 10 articoli e comprende materie calde, dalla revisione dell’Irpef e dell’Ires alla razionalizzazione dell’Iva, ma soprattutto ladel catasto, su cui le forze di maggioranza si sono più volte scontrate. Un’operazione dia 360 gradi in tema ...

