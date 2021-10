Riforma del Fisco, il governo approva la delega. Lega aveva lasciato la cabina di regia Tasse su casa, Iva, Irpef: cosa c’è nella bozza (Di martedì 5 ottobre 2021) La Lega ha chiesto tempo per analizzare i contenuti della deLega fiscale e ha lasciato la cabina di regia a riunione ancora in corso Leggi su corriere (Di martedì 5 ottobre 2021) Laha chiesto tempo per analizzare i contenuti dellafiscale e haladi regia a riunione ancora in corso

Advertising

borghi_claudio : Questo era il documento della riforma fiscale prodotto dal Parlamento. Nessun accenno a catasto e nessuna iva. Il g… - massimobitonci : #RiformaCatasto e #fisco, la delega fiscale sul tavolo del governo. «Per noi la riforma del catasto in questo modo… - borghi_claudio : La riforma del catasto fatta sì 'ma senza alzare le tasse a nessuno' è come portarti in sala operatoria, metterti s… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Via libera del Consiglio dei ministri alla delega per la riforma fiscale #ANSA - benjamn_boliche : RT @Radio1Rai: ??#Fisco Via libera del Consiglio dei ministri alla delega per la riforma fiscale -