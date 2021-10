Rifiuti da Roma, il neo sindaco Manfredi dice no. “Faremo nuove valutazioni” (Di martedì 5 ottobre 2021) Non sono arrivati i Rifiuti di Roma nel napoletano. Ieri, 4 ottobre, doveva essere il giorno dei primi tir dalla Capitale negli impianti Stir di Giugliano e Tufino. La data era stata annunciata dall’ex sindaco metropolitano Luigi De Magistris, ultimo atto da amministratore napoletano. Lo scorso venerdì il tema doveva essere affrontato dal consiglio di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 5 ottobre 2021) Non sono arrivati idinel napoletano. Ieri, 4 ottobre, doveva essere il giorno dei primi tir dalla Capitale negli impianti Stir di Giugliano e Tufino. La data era stata annunciata dall’exmetropolitano Luigi De Magistris, ultimo atto da amministratore napoletano. Lo scorso venerdì il tema doveva essere affrontato dal consiglio di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

