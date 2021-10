‘Ridge’ di Beautiful veste sovranista, Ronn Moss fotografato in store Pivert Milano (Di martedì 5 ottobre 2021) Calciatori, politici e ora star delle soap. Dopo Matteo Salvini (immortalato col giubbotto col picchio alla finale di Coppa Italia nel 2018) e il bomber Christian Vieri, questa volta a essere beccato con il marchio Pivert in bella mostra è Ronn Moss, il Ridge Forrester di Beautiful, che si è fatto fotografare nello store milanese della casa d’abbigliamento creata da Francesco Polacchi, dirigente di CasaPound e numero uno di AltaForte, la casa editrice divenuta nota dopo le polemiche sulla sua partecipazione al Salone del Libro di Torino. A postare le immagini di ‘Ridge’, occhiali da sole e felpa a righe con grande scritta Pivert sul davanti mentre posa tra gli scaffali e all’ingresso del negozio, è la pagina Facebook dello store milanese: “Questa ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 ottobre 2021) Calciatori, politici e ora star delle soap. Dopo Matteo Salvini (immortalato col giubbotto col picchio alla finale di Coppa Italia nel 2018) e il bomber Christian Vieri, questa volta a essere beccato con il marchioin bella mostra è, il Ridge Forrester di, che si è fatto fotografare nellomilanese della casa d’abbigliamento creata da Francesco Polacchi, dirigente di CasaPound e numero uno di AltaForte, la casa editrice divenuta nota dopo le polemiche sulla sua partecipazione al Salone del Libro di Torino. A postare le immagini di, occhiali da sole e felpa a righe con grande scrittasul davanti mentre posa tra gli scaffali e all’ingresso del negozio, è la pagina Facebook dellomilanese: “Questa ...

Advertising

TwBeautiful : Nelle puntate americane di BEAUTIFUL, Sheila invia nuovi messaggi a Finn, Eric ordina a Ridge di lasciarlo in pace,… - infoitcultura : Beautiful anticipazioni, la verità viene sempre a galla: Ridge sconvolto - marcoranieri72 : RT @RussoTosca: Ma chi è, Ridge di beautiful? ?????? - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 4 ottobre: bacio tra Steffy e Finn. Liam sfoga la sua preoccupazione con Ridge - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 5 ottobre: Thomas contro Liam per la felicità di Steffy. Ridge assiste, ma non si schiera -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ridge’ Beautiful Beautiful, vi ricordate il 'primo' Ridge? Ecco com'è diventato a 69 anni political24.it