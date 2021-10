Ride 4 su PlayStation 5 è davvero l' avanguardia del fotorealismo?

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il video dedicato a4 pubblicato da Joy of Gaming su YouTube, ha fatto scalpore. In quel gameplay su5, la combinazione di camera, fisica, motion blur, illuminazione e materiali ha impressionato molti, facendo gridare al. Ma c'è qualche elemento su cui bisogna fare un po' di chiarezza.4 intanto, non è un titolo appena uscito: l'ultimo erede di Tourist Trophy di Polyphony Digital ma targato Milestone, è arrivato proprio un anno fa, con patch per la nuova generazione solo qualche settimana. Il video èspettacolare ma c'è anche un po' di "furbizia" da parte dell'autore, capace di enfatizzare ancor di più alcuni aspetti. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #Ride4 su #PlayStation5 è davvero fotorealistico? - tokoroten510 : RT @IGNitalia: #RIDE4, il nuovo simulatore di moto stradali di Milestone, aprirà il gas su PlayStation 5 il 21 febbraio 2021, avvantaggiand… -

Ultime Notizie dalla rete : Ride PlayStation

Eurogamer.it

Il lato curioso è che effettivamente era un videogioco, e nel caso specifico era4 . Il titolo motociclistico di casa Milestone nel video è immortalato in 4K su5 , dove i 60 ...Come già detto, l'upgrade5 per4 è stato reso disponibile già diversi mesi fa, introducendo un grande miglioramento grafico e tecnico, oltre che il supporto alle funzionalità del ...Il video dedicato a Ride 4 pubblicato da Joy of Gaming su YouTube, ha fatto scalpore. In quel gameplay su PlayStation 5, la combinazione di camera, fisica, motion blur, illuminazione e materiali ha im ...Questo mese spazio alle simulazioni, da quella golfistica di PGA Tour 2K21 a quella bellica di Hell Let Loose.