Riapertura discoteche, il CTS dà l’ok: ecco quali sono le regole da seguire (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo lunghi mesi di proteste il CTS potrebbe approvare la Riapertura delle discoteche ma solo rispettando alcune condizioni. ecco i limiti da rispettare. Riapertura discoteche, il CTS e i protocolli previsti per le riaperture Oggi il CTS, dopo numerose proteste da parte dei lavoratori del settore, ha parlato di Riapertura delle discoteche. Le condizioni primarie circa le aperture di sale da ballo e discoteche, però, dovrebbero avvenire esclusivamente in zona bianca e con limiti abbastanza stretti. Il Comitato Tecnico Scientifico ha infatti ribadito che i locali da ballo sarebbero i luoghi più a rischio per quanto riguarda i contagi e la stessa la diffusione del virus. In Italia ancora si parla di rispettare pesanti regole e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo lunghi mesi di proteste il CTS potrebbe approvare ladellema solo rispettando alcune condizioni.i limiti da rispettare., il CTS e i protocolli previsti per le riaperture Oggi il CTS, dopo numerose proteste da parte dei lavoratori del settore, ha parlato didelle. Le condizioni primarie circa le aperture di sale da ballo e, però, dovrebbero avvenire esclusivamente in zona bianca e con limiti abbastanza stretti. Il Comitato Tecnico Scientifico ha infatti ribadito che i locali da ballo sarebbero i luoghi più a rischio per quanto riguarda i contagi e la stessa la diffusione del virus. In Italia ancora si parla di rispettare pesantie ...

