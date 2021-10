Renzi: Amministrative, risultato straordinario. I sovranisti hanno straperso. Sia quelli di destra (Lega e FdI) sia quelli che volevano sembrare di sinistra (5Stelle)! (Di martedì 5 ottobre 2021) di Matteo Renzi. Enews super rapida per festeggiare con voi il risultato – straordinario – delle Amministrative. 1. I sovranisti hanno straperso. Sia quelli di destra (Lega e Fratelli d’Italia) sia quelli che volevano sembrare di sinistra (i Cinque Stelle). 2. Conte funziona per la bolla dei social, ma nelle urne il suo effetto sulle Amministrative è stato più negativo che Leggi su freeskipper (Di martedì 5 ottobre 2021) di Matteo. Enews super rapida per festeggiare con voi il– delle. 1. I. Siadie Fratelli d’Italia) siachedi(i Cinque Stelle). 2. Conte funziona per la bolla dei social, ma nelle urne il suo effetto sulleè stato più negativo che

