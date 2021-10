Regalo Conad | la nuova truffa del buono regalo via WhatsApp

(Di martedì 5 ottobre 2021) Diversi utenti distanno segnalando unacon messaggi riguardo un fantomatico: unda 500 eurotorna alla ribalta per unache stavolta ha come specchietto per le allodole la catena di supermercatiche, secondo quanto riportato dagli utenti, nel messaggiosi fa promotrice di un L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultimoprezzo : 1.000 punti Conad miPREMIO in regalo per chi sottoscrive entro il 31 ottobre 2021 Carta Insieme Digitale scaricando… -

Ultime Notizie dalla rete : Regalo Conad

Consumatore.com

Proprio presso il, sabato 2 ottobre dalle 9 alle 19 sarà effettuata la raccolta alimentare e ... Ogni donatore riceverà inun libro." Redazione g. c.Nei puntimaggiormente strategici sono state installate a oggi anche 25 Juice Pump per la ... consigli personalizzati ed esperienze esclusive Iscriviti alla newsletter Per te subito inUn ...Allarme truffa via WhatsApp, stavolta i criminali cercano di carpire informazioni bancarie sfruttando il marchio Conad. Non aprite nessun link ...di Filippo Aletti Si intitola ‘Alla Conad’ il brano d’esordio del musicista indie pop ‘Supertommi’, nome d’arte del diciottenne cesenate Tommaso Castagnoli. La canzone, disponibile su tutte le piattaf ...